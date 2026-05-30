В российском городе из-за удара ВСУ загорелись танкер и резервуар с топливом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог. О ситуации в городе он написал в Telegram-канале.
«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», — говорится в сообщении. Кроме того, сообщил чиновник, другой беспилотник врезался в частный дом. В результате пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.
Ранее о работе системы ПВО в Таганроге сообщала глава города Светлана Камбулова.