В российском городе из-за удара ВСУ загорелись танкер и резервуар с топливом

Слюсарь: Из-за удара ВСУ в Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог. О ситуации в городе он написал в Telegram-канале.

«На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания», — говорится в сообщении. Кроме того, сообщил чиновник, другой беспилотник врезался в частный дом. В результате пострадали два человека, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее о работе системы ПВО в Таганроге сообщала глава города Светлана Камбулова.