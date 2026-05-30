Названы проблемы премиального внедорожника Tank

Российские владельцы Tank 500 перечислили неожиданные минусы внедорожника

Полноразмерный премиальный рамный внедорожник Tank 500 в 2024 году стал лидером спроса среди новых автомобилей дороже пяти миллионов рублей. За три года присутствия на российском рынке в стране было продано 25 тысяч таких машин. «Лента.ру» изучила отзывы на портале Auto.ru и узнала, какие проблемы выявили владельцы в ходе эксплуатации модели.

Расул Борисович отметил раздражающие мелочи. Так, у заднего стеклоочистителя отсутствует прерывистый режим работы; датчик дождя, управляющий передними дворниками, срабатывает с небольшой задержкой — при мелком моросящем дожде стекло намокает чуть дольше, чем хотелось бы автомобилисту.

«Есть проблемы с качеством пластика по низу салона и в багажнике, он у меня уже весь в царапинах. Музыка на 3,5 балла», — пишет Сергей Кубышко. Отдельное неудобство доставляет логика мультимедийной системы, признается он. Прямой выход из CarPlay в основное меню настроек не предусмотрен — владелец не нашел такой опции и был вынужден искать обходной путь. Сначала он нажимает кнопку «Авто» на климатической установке, чтобы попасть в меню климата, и уже оттуда переходит на домашний экран. Изменить температуру тоже можно только через экран. Мужчину это «жутко бесит».

«Совершенно непредсказуемый полный привод на TOD», — делится своим опытом пользователь с ником Царица Elena. По ее словам, зимой на скользком покрытии заднюю ось ощутимо сносит. Даже летом при упоре передних колес в бордюр без включенного режима Snow автомобиль ведет себя не так, как ожидалось: передняя ось подключается только после пробуксовки ведущих задних колес, а на сухом асфальте ее нет. В результате турбина не раскручивается сразу, затем происходит резкий рывок, и машина залетает на препятствие — своевременно остановиться в такой ситуации очень непросто. Разгоны и обгоны тоже не отличаются предсказуемостью. Подвеска оставила странное впечатление. «Временами слишком мягкая, а вот на проселочной грунтовке-гребенке трясет так, что позвоночник в трусы осыпается», — откровенно признается автомобилистка.

Николай С. также описал ряд недостатков. Связка двигателя V6 мощностью 299 лошадиных сил и автоматической коробки передач не дает, по его мнению, ощущения заявленного потенциала. Расход топлива, по данным бортового компьютера, колеблется от 12,8 до 20 литров на 100 километров, причем основная часть пробега приходится на трассу с умеренными утренними заторами на МКАД. Владелец считает такие цифры завышенными даже с учетом массы и мощности машины.

«Все управление через центральный монитор, включая регулировку температуры в салоне, обогрев руля, зеркал и стекол. Следует отметить специфическую работу климат-контроля. Ощущение, что он живет своей жизнью. Не смог установить оптимальную температуру: то слишком жарко становится, то идет холодок. При каждом запуске автомобиля приходится отключать систему помощи удержания в полосе. Сильно нагревается центральный тоннель со стороны переднего пассажирского сидения», — продолжает Николай. Владелец премиального внедорожника также недоволен расположением подстаканников. Они фактически спрятаны под крышкой центрального подлокотника, и за стаканом приходится тянуться, выворачивая руку. Кроме того, радиоприемник огорчает нестабильным сигналом: при проезде эстакад или рядом с грузовиками возникают сильные помехи, а на экране появляется надпись «слабый сигнал».

