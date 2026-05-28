Названы недостатки популярной модели Changan

Российские владельцы перечислили слабые места кроссовера Changan CS95

Changan CS95 — один из востребованных кроссоверов марки в России. «Лента.ру» изучила отзывы владельцев машины на портале Auto.ru и выяснила, с какими недостатками модели им пришлось столкнуться.

«Есть моменты, но они связаны больше с формой кузова и весом машины: небольшие крены в поворотах, на снегу начинает заносить заднюю ось, но электроника сразу же стабилизирует. Динамика разгона: разгоняется очень плавно. Резко и динамично, как на прошлой машине, не получится. Не хватает продуманных ящичков, разделителей, сеточек и прочих удобств», — пишет Eliseev Yuri.

Пользователь под ником Интер Взгляд написал очень коротко: «Руль чрезмерно легкий. Приходится подруливать регулярно». Владелец Черный минивэн пожаловался на слабый аккумулятор. От указал, что при разряде начинают беспорядочно мигать диоды и самопроизвольно срабатывать дворники.

Карасев Иван за десять месяцев эксплуатации зафиксировал две проблемы. Одна из которых, по его словам, возникла по вине дилера: мотор стал слишком часто запускаться для подзарядки батареи, а причиной оказалась некорректная установка модуля российской навигационной спутниковой системы. Второй проблемой он назвал слабый салонный фильтр, забившийся уже на пробеге 3500 километров. «Спустя вторую зиму и еще две тысяч километров могу сказать, что машина точно не для Москвы. Лонжерон, водительская и дверь багажника покрылись в некоторых места небольшими очагами коррозии из-за наших реагентов», — подытожил автомобилист.

Дмитрий Г. В своем отзыве написал все претензии, которые он накопил за год эксплуатации модели. Обогрев лобового стекла и салона работает очень медленно. При росте 188 сантиметров и весе 120 килограммов водительское кресло показалось коротким и неудобным; в спинке дважды рвались крепления, пружина прорывала обивку. Падал уровень антифриза в обоих бачках, дилеры устранили течь заменой хомутов. Зимой камера заднего вида иногда сильно искажала картинку. Кроме того, дважды без причины срабатывало экстренное торможение, изредка коробка передач «пиналась», но в сервисе подтвердили, что «к сожалению, на этих моделях так бывает».

Самой затратной оказалась тормозная система. Регламент предполагает замену колодок на пробеге 50 тысяч километров, но Дмитрий заметил проблему уже на середине этого пробега, так как появился скрежет. Замена колодок не помогла — через два дня звук вернулся, пришлось протачивать диски и ставить оригинальные тормоза за 17 тысяч рублей. По словам владельца кроссовера, дилер настаивал на замене дисков вместе с колодками на этом пробеге как на норме. Он отметил, что гарантия на тормозную систему — всего пять тысяч километров. «Последний момент — стоимость запчастей. Например, цена оригинального лобового стекла с датчиком дождя — 115 тысяч рублей, стоимость второго ТО — в районе 40 тысяч», — делится он. Автомобилист пришел к выводу, что ездить на CS95 нужно максимально спокойно, иначе серьезных вложений не избежать.

