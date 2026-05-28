Зеленского предупредили о потере одного из главных европейских союзников

Филиппо: Возможная отставка Мерца сильно ослабит поддержу Зеленского в Евросоюзе

Возможная отставка канцлера ФРГ Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку президента Украины Владимира Зеленского в Европейском союзе (ЕС). Об этом в эфире своего YouTube-канала предупредил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Против канцлера Мерца, который хочет еще больше обострить войну, выступили его же сопартийцы, призывая к отставке. Конечно, если его уберут, то Зеленский потеряет одного из своих главных сторонников в ЕС», — высказался политик.

Как отмечает Филиппо, непопулярность канцлера Германии и усталость жителей страны от его правления могут погрузить ФРГ в кризис, что осложнит поддержку Украины.

Ранее газета Bild со ссылкой на источники писала, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера другим политиком. Причиной недовольства стали медленные темпы правительственных реформ и исторически низкие рейтинги.