Кардиолог перечислил опасные ошибки после тяжелых тренировок

Врач Кокин: Резкая остановка во время тренировки может привести к обмороку

Период после интенсивной тренировки определяет, станет ли спорт лекарством или фактором риска для сердца, отметил врач-кардиолог АО «Медицина» Евгений Кокин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что некоторые привычки, которые спортсмены считают нормой, способны привести к обмороку, ишемии миокарда и даже тромбозу.

Первая критическая ошибка, по словам врача, — резкая остановка на пике нагрузки. При активной работе мышцы ног выполняют роль насоса, помогая крови возвращаться к сердцу. Если резко прекратить движение, этот механизм отключается, сосуды остаются расширенными, а давление падает. Возникает риск постнагрузочной гипотензии и обморока. Чтобы избежать этого, нужна заминка — пять-семь минут спокойной ходьбы или легкой растяжки.

Игнорирование тревожных сигналов тоже очень опасно, обратил внимание Кокин. Дискомфорт за грудиной, внезапная слабость, холодный пот, ощущение перебоев в сердце или необъяснимая одышка — не усталость, а возможный признак ишемии миокарда, предупредил кардиолог. Особенно опасно, если боль носит давящий характер и отдает в левую руку, челюсть или под лопатку, уточнил он. В таком случае, по словам врача, нужно немедленно прекратить нагрузку и, если боль не проходит в покое за три-пять минут, вызвать скорую.

«Дефицит жидкости сгущает кровь, повышая риск тромбообразования. Но и избыточное потребление воды за раз создает лишнюю объемную нагрузку на сердце. Пить нужно небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 15-20 минут.», — предупредил Кокин.

Пренебрежение сном также считается серьезной ошибкой. Сердце, объяснил Кокин, восстанавливается не в зале, а во время отдыха. Хронический недосып повышает уровень кортизола и адреналина, что ведет к учащению пульса и росту давления даже в покое.

Более того, специалист отметил, что самолечение энергетиками и стимуляторами после нагрузки вредит организму. Дело в том, указал он, что кофеин сужает коронарные сосуды и может спровоцировать спазм.

Врач также привел практический чек-лист: заминка, восполнение жидкости малыми порциями, контроль пульса и оценка самочувствия. Пульс должен вернуться к исходному за 10–20 минут. Если он остается выше 100 ударов в минуту более получаса, это повод насторожиться, предупредил кардиолог. Перед началом интенсивных тренировок, особенно после 35–40 лет, Кокин рекомендовал пройти ЭКГ, ЭхоКГ и нагрузочный тест.

Ранее тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева рассказала, что тело человека, просидевшего восемь часов подряд в одной позе, страдает. Во-первых, отметила тренер, каждые 50 минут нужно вставать на 3–5 минут. В маленький блок можно включить 10 подъемов из кресла, 20 подъемов на носки, 15 сведений лопаток, легкую мобилизацию поясницы и пару минут ходьбы по коридору. Это помогает разогнать кровь, чтобы шея и таз не зажимались.

