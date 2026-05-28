Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:08, 28 мая 2026Мир

В Конгрессе США жестко прошлись по Зеленскому

Конгрессвумен Луна: Только Зеленский препятствует миру на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является единственным человеком, который препятствует урегулированию украинского конфликта. Жесткое высказывание допустила конгрессвумен Анна Паулина Луна, опубликовав пост в соцсети Х.

По ее словам, президент США Дональд Трамп хочет заключить мир, однако этому препятствует Зеленский. Она подчеркнула, что украинское правительство отказывается от проведения выборов, а предоставленные США средства Киев отправлял обратно — «на поддержку кампании по переизбранию Джо Байдена». Она также опровергла слова Зеленского о том, что в поддержку Украины выступают и демократы, и республиканцы, назвав это «чистой пропагандой».

«Весь мир должен знать об этом. Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, — это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины. Нет никакой широкой поддержки бесконечной войны, и мы вам не копилка», — написала она.

Ранее срочное письмо Зеленского Трампу с просьбой передать оружие подняли на смех на Западе. «Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии», — написал ирландский журналист Чей Боуз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наше терпение трактуют как проявление слабости. Абсолютно зря». В России высказались о близости прямой конфронтации с Западом

    Мерц стал последним в рейтинге немецких политиков

    Обнаружен способ повысить эффективность лечения одного из самых опасных видов рака

    Обленившаяся студентка едва не обрекла себя на тренировку в куче собственных фекалий

    Расчеты «Кракена» сбежали с передовой

    В Конгрессе США жестко прошлись по Зеленскому

    В России оценили перспективы машин Volga

    Вращение Земли стало замедляться невиданными темпами

    В сети появились снимки 51-летнего Дэвида Бекхэма топлес без фотошопа

    В Индонезии рассказали о поставленном россиянами на Бали рекорде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok