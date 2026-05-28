08:15, 28 мая 2026Мир

США совершили «оборонительную» атаку на Иран

Bloomberg: США сбили несколько дронов Ирана и уничтожили пункт управления БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Central Command / Reuters

Соединенные Штаты сбили несколько иранских дронов и нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Бандар-Аббаса, крупного портового города на юге Ирана, расположенного у Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Силы Центрального командования США сбили четыре иранских беспилотника, направленных в сторону торгового судна, а также поразили еще один иранский беспилотник в Бандар-Аббасе», — сказал собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что операция носила «оборонительный характер». По его словам, США по-прежнему намерены соблюдать режим прекращения огня.

Как также сообщает The Wall Street Journal, в среду Иран выпустил четыре ударных беспилотника-камикадзе по американским и коммерческим судам. Отмечается, что американские истребители F/A-18, F-16 и F-35 перехватили все цели, после чего F/A-18 поразили наземный пункт управления, прежде чем тот смог запустить пятый беспилотник.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом о моральной оправданности ударов по Ирану.

