Победитель шоу «Танцы со звездами» пожаловался на жестокие избиения и угрозы оружием

Победитель «Танцев со звездами» Хаф заявил, что его жестоко избивали в детстве

Американский профессиональный танцор, победитель шоу «Танцы со звездами» (Dancing with the Stars) на канале ABC Дерек Хаф заявил, что подвергался травле в детстве. Подробностями он поделился в подкасте бизнесмена Майкла Босстика и его жены Лорин, передает Daily Mail.

Хаф рассказал, что в школе не мог влиться в коллектив и чувствовал себя изгоем. «Меня жестоко избивали. Однажды в школе ребенок ударил меня по лицу, и у меня все было в крови. Но потом я решил отомстить и избил его в ответ, и тогда меня исключили из школы», — вспомнил он.

По словам телезвезды, еще хуже складывались у него отношения с детьми, которые жили по соседству. «Они подвешивали меня вниз головой на дереве, приставляли пистолет к голове, плевались в меня», — пожаловался Хаф и добавил, что угрожавшие оружием сверстники также могли привести его в поле и связать ему руки и ноги.

Из-за постоянных издевательств он мучился от кошмаров по ночам. «Я был напуганным ребенком. Я был ужасно напуганным ребенком. Боялся темноты. Боялся собственной тени», — признался победитель «Танцев со звездами». Жизнь Хафа наладилась, когда в возрасте 12 лет он вместе с семьей переехал из США в Великобританию.

