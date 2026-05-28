Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:13, 28 мая 2026Интернет и СМИ

Победитель шоу «Танцы со звездами» пожаловался на жестокие избиения и угрозы оружием

Победитель «Танцев со звездами» Хаф заявил, что его жестоко избивали в детстве
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский профессиональный танцор, победитель шоу «Танцы со звездами» (Dancing with the Stars) на канале ABC Дерек Хаф заявил, что подвергался травле в детстве. Подробностями он поделился в подкасте бизнесмена Майкла Босстика и его жены Лорин, передает Daily Mail.

Хаф рассказал, что в школе не мог влиться в коллектив и чувствовал себя изгоем. «Меня жестоко избивали. Однажды в школе ребенок ударил меня по лицу, и у меня все было в крови. Но потом я решил отомстить и избил его в ответ, и тогда меня исключили из школы», — вспомнил он.

По словам телезвезды, еще хуже складывались у него отношения с детьми, которые жили по соседству. «Они подвешивали меня вниз головой на дереве, приставляли пистолет к голове, плевались в меня», — пожаловался Хаф и добавил, что угрожавшие оружием сверстники также могли привести его в поле и связать ему руки и ноги.

Из-за постоянных издевательств он мучился от кошмаров по ночам. «Я был напуганным ребенком. Я был ужасно напуганным ребенком. Боялся темноты. Боялся собственной тени», — признался победитель «Танцев со звездами». Жизнь Хафа наладилась, когда в возрасте 12 лет он вместе с семьей переехал из США в Великобританию.

Ранее судья «Танцев со звездами», хореограф Кэрри Энн Инаба рассказала о жизни с неизлечимой болезнью. Она отметила, что из-за недуга потеряла многих друзей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

    Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

    Каллас испугалась «ловушки России»

    В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

    В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

    В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

    Посольство США покинет Киев после предупреждения России

    В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

    Расходы на строительство судов в России сократят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok