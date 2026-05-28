Иностранец решил подкупить российского чиновника iPhone и деньгами

Житель Забайкалья пойдет под суд по делу о попытке подкупа чиновника

В Забайкальском крае перед судом предстанет местный житель, который хотел передать взятку чиновнику от гражданина Китая. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов края.

Его дело передано судье для рассмотрения.

По версии следствия, фигурант попытался передать сотруднику администрации Забайкальского округа от имени гражданина Китая полтора миллиона рублей и сотовый телефон «iPhone 17 Pro Max». Взамен должностное лицо должно было подписать документы на ввод в эксплуатацию подъездных железнодорожных путей до газораспределительной станции в Даурии, а также обеспечить беспрепятственную перевозку сжиженных и сжатых газов из России в Китай вне установленной очереди.

Чиновник, получив предложение, сообщил о нем в отдел регионального УФСБ. Посредник был задержан при передаче. Деньги и телефон изъяли. При обыске у него также нашли незарегистрированный охотничий самозарядный карабин «Тигр» 1987 года выпуска. За посреднические услуги подсудимый незаконно получил от иностранца не менее 500 тысяч рублей и iPhone 17 Pro Max.

