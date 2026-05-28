11:38, 28 мая 2026

Врачи предупредили о перестающих действовать в жару лекарствах

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Жара может повлиять как на безопасность, так и на эффективность лекарств, предупредила британский врач общей практики Асима Ханиф. Препараты, которые перестают действовать в жаркую погоду, она перечислила в беседе с Mirror.

По ее словам, наиболее подвержены воздействию жары антибиотики, ингаляторы от астмы, антигистаминные препараты, антидепрессанты, таблетки от высокого давления, инсулин, гормональные препараты, инъекционные препараты и препараты для диабетиков, такие как «Оземпик».

«Высокие температуры могут изменить химическую стабильность лекарств, что означает, что они могут работать не так, как задумано, или со временем могут стать менее эффективными. Сложность в том, что тепловое повреждение не всегда заметно. Даже если лекарство выглядит нормально, оно все равно может пострадать от воздействия экстремальных температур», — рассказала Ханиф.

Людям, которые берут лекарства в путешествия, специалистка посоветовала при необходимости использовать для хранения препаратов изотермические пакеты или изотермические дорожные сумки, а также пакеты с охлаждающей жидкостью.

В свою очередь, Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании (MHRA) указало на то, что потерять свойства из-за жары могут парацетамол и ибупрофен, а аспирин может распасться на кислоты, которые сильно раздражают желудок. Большинство лекарств, включая таблетки, ингаляторы, эпипены и гормональные пластыри, в ведомстве порекомендовали хранить при температуре ниже +25°C.

Ранее провизор Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, как правильно принимать обезболивающие. Делать это рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд.

