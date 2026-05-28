Россияне стали меньше курить

Россия
12:42, 28 мая 2026Россия

Мурашко: Доля курящих россиян за шесть лет снизилась более чем на 27 %
Майя Назарова

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Жители России стали меньше курить. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что доля взрослых обладателей пагубной привычки за шесть лет снизилась более чем на 27 процентов, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что в России фиксируется ответственное отношение граждан к здоровью.

«Отрадно видеть, что в результате позитивных преобразований в обществе формируется ответственное отношение граждан к своему здоровью. И родители стали больше внимания уделять воспитанию детей, именно приверженности к здоровому образу жизни», — сказал Мурашко.

По данным министра здравоохранения, было создано 211 центров здоровья и обновлено почти 490. Их главная задача — выявить факторы риска заболеваний и последующее наблюдение граждан, подчеркнул Мурашко.

Ранее сообщалось, что курение москвича на лестничной клетке закончилось травмами и переломами.

