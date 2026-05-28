Депутат Колесник обвинил Запад в прямой конфронтации с Россией

Запад уже участвует в прямой конфронтации с Россией, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский сообщил о том, что страны Запада вплотную подошли к прямой военной конфронтации с Россией.

Депутат напомнил, что на территории стран Евросоюза находятся заводы по сборке и изготовлению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, 27 мая удары по Севастополю были нанесены британскими ракетами Storm Shadow, которые не могут запускать украинцы, а лишь английские операторы, указал собеседник «Ленты.ру». Он добавил, что военную технику вместе со своими инструкторами и наемниками на Украину поставляет также Германия, Франция и другие западные страны.

«Наемники из этих стран работают на территории Украины, на территории России, в субъектах нашей федерации, в частности, в Курске, на территориях, подконтрольных России», — уточнил парламентарий.

Мы как-то стараемся к этому относится пока сдержанно. Пока — ключевое слово, но, в принципе, Запад уже участвует в прямой конфронтации с Россией, а если взять их риторику, воинствующую против России, тут, собственно, они прямым текстом говорят, что они готовятся к войне с Россией Андрей Колесник депутат Госдумы

Колесник отметил, что сейчас новое правительство в Латвии собирается размещать на своей территории на границе с Россией войска НАТО и ВСУ. Калининградскую область практически окружили: и F-16 на аэродромах в Мальборке в 50 километрах от Калининграда, и в Бранево в 5 километрах от границы, и в литовском Мариямполе, и в Сувалкском коридоре на территории Литвы и Польши собираются размещать 45-й танковый полк, перечислил политик.

«И после этого они говорят, что Россия собирается на них нападать. Это смешно. Абсурдные заявления. У нас специальная военная операция проводится на Украине в основном для защиты русского населения, и под боком у себя мы НАТО терпеть не намерены. Хватит уже уступать им. Это раз. Во-вторых, они все-таки должны понимать, что терпение наше не бесконечно. Да, мы сейчас готовимся, сосредотачиваемся, нарабатываем определенные военные контрмеры. Мы же не можем смотреть на это все спокойно», — поделился депутат.

Западные страны окружают Калининградскую область, забывая о том, что в открытой части военной тактики России четко прописано, что в случае блокировки или нападения на любой субъект Российской Федерации, будет война, обратил внимание Колесник.

«Много раз это проговорено, но не слышат. Я думаю, что пожалеют. Вопрос в том, успеют ли понять, что они пожалели, будет ли у них на это время», — заключил спикер.

В апреле министр иностранных дел Сергей Лавров рассказывал, что Запад открыто объявил России войну. Глава российской дипломатии также выражал мнение, что Запад использует Украину и ее власти в качестве геополитического тарана.

