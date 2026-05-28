Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:38, 28 мая 2026Мир

В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

Захарова: Размещение Японией американских Typhon — угроза безопасности для РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

МИД России расценивает предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon как шаг, который создает угрозу безопасности дальневосточных рубежей РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от того, делается ли это на эпизодической, ротационной или постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность АТР и создает прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам», — сказала дипломат.

Ранее японское посольство в России сообщило, что США снова временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии в рамках учений с 22 июня по 1 сентября.

После этого Захарова заявила, что Запад рассматривает Азию как сферу своих геополитических интересов. «Азия теперь рассматривается натоцентричным сообществом как сфера своих интересов, и отнюдь не только коммерческих, экономических, финансовых, а именно геополитических, геостратегических», — сказала дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    Популярный стример попал в тюрьму за попытку ограбления

    Китайскому автопрому предрекли конец «золотой эры»

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok