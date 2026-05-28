В МИД России отреагировали на размещение американских ракетных комплексов вблизи страны

Захарова: Размещение Японией американских Typhon — угроза безопасности для РФ

МИД России расценивает предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon как шаг, который создает угрозу безопасности дальневосточных рубежей РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, вне зависимости от того, делается ли это на эпизодической, ротационной или постоянной основе, как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность АТР и создает прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам», — сказала дипломат.

Ранее японское посольство в России сообщило, что США снова временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии в рамках учений с 22 июня по 1 сентября.

После этого Захарова заявила, что Запад рассматривает Азию как сферу своих геополитических интересов. «Азия теперь рассматривается натоцентричным сообществом как сфера своих интересов, и отнюдь не только коммерческих, экономических, финансовых, а именно геополитических, геостратегических», — сказала дипломат.