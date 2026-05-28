В Android нашли мертвые приложения

BGR: Новая функция Android будет находить и сообщать о мертвых приложениях

Новая функция Android будет искать «мертвые» приложения в операционной системе (ОС). Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа обратили внимание, что в магазине Google Play появится функция, которая будет анализировать сохраненные на устройстве приложения. Опция будет уведомлять пользователя о том, что те или иные программы являются небезопасными или больше не поддерживаются разработчиками.

Специалисты BGR назвали пользу такой функции. По их словам, после удаления из Google Play конкретная программа остается в памяти устройства — приложением даже можно нормально пользоваться. Однако чаще всего это может привести к опасным ситуациям. Авторы отметили, что Google может удалить вредоносную программу из магазина, но она останется на смартфоне и продолжит наносить вред.

Также ради безопасности все приложения получают обновления с патчами. Если создатель программы по тем или иным причинам прекращает ее поддерживать, то со временем оно станет слабым местом в ОС. «Вот тут-то и может пригодиться новое предупреждение Google о "мертвых" приложениях», — объяснили журналисты. По их информации, новая опция появится на смартфонах пользователей в одном из будущих обновлений.

В конце мая авторы Ho-To Geek назвали мифом убеждение, что Android является свободной ОС. Они объяснили, что Google жестко контролирует свой продукт и ограждает от него сторонних разработчиков.