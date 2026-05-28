Открыта первичная сверхмассивная черная дыра

Благодаря телескопу Webb открыт вероятный кандидат на первичную черную дыру

Благодаря космическому телескопу James Webb открыт один из наиболее вероятных кандидатов на первичную черную дыру — сверхмассивный объект, который образовался в ранней Вселенной без коллапса звезды и до возникновения своей галактики. Исследование ученых опубликовано в журналах Nature и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщают НАСА и ЕКА.

Сверхмассивная черная дыра, которая в 50 раз тяжелее Солнца, расположена в центре небольшой галактики Abell 2744 QSO1. Диаметр последней — около 1300 световых лет, свет от нее до Земли идет более 13 миллиардов лет. Ученые благодаря James Webb изучили движение и состав материи вокруг черной дыры и, как пишет ЕКА, пришли к выводу, что данный объект, возможно, «образовался в первую секунду Большого взрыва и должен быть огромным с самого начала».

Таким образом, как отмечается в пресс-релизе, ученые «обнаружили явные доказательства того, что некоторые сверхмассивные черные дыры были огромными с самого начала, сформировавшись без фазы звездного коллапса и без значительно более массивной родительской галактики, которая могла бы их питать».

«Это смена парадигмы, полное переосмысление классических сценариев образования и роста черных дыр», — сказал соавтор работы Роберто Майолино из Кембриджского университета (Великобритания).

Ученые полагают, что черная дыра в центре Abell 2744 QSO1 возникла из массивного зародыша материи в ранней Вселенной или посредством гравитационного коллапса гигантского газового облака.

Орбитальная инфракрасная обсерватория James Webb запущена на ракете Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана) в декабре 2021 года. На гало-орбиту в точке L2 системы Солнце — Земля, что на расстоянии 1,5 миллиона километров от планеты, обсерватория вышла в январе 2022-го. Полноценную работу космическая обсерватория начала в мае того же года, когда была завершена калибровка всех систем James Webb.

Аппарат считается самым дорогим и высокотехнологичным космическим телескопом в истории человечества. Его проектирование, производство и подготовка к запуску потребовали более 20 лет и 10 миллиардов долларов.