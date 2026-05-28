Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:25, 28 мая 2026Наука и техника

Открыта первичная сверхмассивная черная дыра

Благодаря телескопу Webb открыт вероятный кандидат на первичную черную дыру
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: NASA / ESA / CSA James Webb Space Telescope's Near Infrared Camera

Благодаря космическому телескопу James Webb открыт один из наиболее вероятных кандидатов на первичную черную дыру — сверхмассивный объект, который образовался в ранней Вселенной без коллапса звезды и до возникновения своей галактики. Исследование ученых опубликовано в журналах Nature и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о нем сообщают НАСА и ЕКА.

Сверхмассивная черная дыра, которая в 50 раз тяжелее Солнца, расположена в центре небольшой галактики Abell 2744 QSO1. Диаметр последней — около 1300 световых лет, свет от нее до Земли идет более 13 миллиардов лет. Ученые благодаря James Webb изучили движение и состав материи вокруг черной дыры и, как пишет ЕКА, пришли к выводу, что данный объект, возможно, «образовался в первую секунду Большого взрыва и должен быть огромным с самого начала».

Таким образом, как отмечается в пресс-релизе, ученые «обнаружили явные доказательства того, что некоторые сверхмассивные черные дыры были огромными с самого начала, сформировавшись без фазы звездного коллапса и без значительно более массивной родительской галактики, которая могла бы их питать».

«Это смена парадигмы, полное переосмысление классических сценариев образования и роста черных дыр», — сказал соавтор работы Роберто Майолино из Кембриджского университета (Великобритания).

Ученые полагают, что черная дыра в центре Abell 2744 QSO1 возникла из массивного зародыша материи в ранней Вселенной или посредством гравитационного коллапса гигантского газового облака.

Материалы по теме:
Кудрявый сценарий Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Кудрявый сценарийРаскрыт механизм усыхания черных дыр
27 июля 2017
Тяжелый случай Доказано существование невозможного типа черных дыр
Тяжелый случайДоказано существование невозможного типа черных дыр
9 февраля 2017
Надуло Астрономы описали ветер черной дыры
НадулоАстрономы описали ветер черной дыры
2 марта 2017

Орбитальная инфракрасная обсерватория James Webb запущена на ракете Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана) в декабре 2021 года. На гало-орбиту в точке L2 системы Солнце — Земля, что на расстоянии 1,5 миллиона километров от планеты, обсерватория вышла в январе 2022-го. Полноценную работу космическая обсерватория начала в мае того же года, когда была завершена калибровка всех систем James Webb.

Аппарат считается самым дорогим и высокотехнологичным космическим телескопом в истории человечества. Его проектирование, производство и подготовка к запуску потребовали более 20 лет и 10 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    Рост экономики США оказался слабее спрогнозированного

    В лесу российского региона нашли растерзанного зверем мужчину

    Открыта первичная сверхмассивная черная дыра

    Названы города России с самой подорожавшей арендой микроквартир

    Москвичам назвали срок возвращения тепла

    Замок Пугачевой захотели превратить в музей

    Названо число возвращенных с Украины жителей Курской области

    В США задумались о выпуске банкноты с Трампом

    Популярный стример попал в тюрьму за попытку ограбления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok