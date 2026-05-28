17:12, 28 мая 2026

Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на плохое финансовое положение

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, сообщила о своем плохом финансовом положении. О проблемах с деньгами она рассказала в подкасте «Шрамы и блестки», доступном на YouTube.

Лазарева рассказала, что зарабатывает на винных турах, которые проводит один или два раза в год и в которых участвует по несколько человек.

Ведущая подкаста, журналистка Наталья Киселева спросила у Лазаревой, не шутит ли она, когда говорит, что такие винные туры действительно являются источником ее заработка. «Смотря насколько плохое твое финансовое состояние. Оно у меня достаточно плохое, чтобы это был заработок», — ответила телеведущая.

Ранее стало известно, что у Лазаревой нашли успешный бизнес в России. Уточнялось, что в 2025 году ее компания принесла 1,3 миллиона рублей выручки.

