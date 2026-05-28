Шойгу назвал число фактически воюющих с Россией стран

18:21, 28 мая 2026Россия

Шойгу заявил, что с Россией фактически воюют 56 стран
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

На Украине с Россией на данный момент фактически ведут войну 56 стран. Об этом заявил председатель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Я бы не стал тут выделять отдельно Германию. Потому что, если говорить суммарно, то против нас фактически воюет 56 стран», — сказал он.

Шойгу пояснил, что сегодня невозможно представить дальнобойный беспилотник без систем управления. В нее входят закладка полетного задания и коррекция по ходу движения, а также еще множество этапов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Запад уже участвует в прямой конфронтации с Россией. Он напомнил, что на территории стран Евросоюза находятся заводы по сборке и изготовлению беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины.

