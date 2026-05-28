В центре российского города случился фекальный потоп

В центре Екатеринбурга случился фекальный потоп

В центре Екатеринбурга в четверг, 28 мая, произошел фекальный потоп. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

На записи, сделанной очевидцем случившегося, можно увидеть, как канализационные стоки разливаются по подземному переходу на улице Вайнера. По словам горожан, смрадный запах стал ощущаться не только в нем, но и в радиусе километра.

Известно, что специалисты аварийной службы приехали на место, чтобы устранить последствия аварии.

Ранее в мае жители Ростова-на-Дону пожаловались на жидкость коричневого цвета на улице Тельмана. Горожане сообщили, что часто видят, как коричневая вода бьет из-под земли, постепенно образуя большую труднопроходимую лужу на дороге.