Комариный апокалипсис в российском городе сняли на видео

Нашествие тысяч комаров в Сургуте сняли на видео

Жители Сургута показали на видео «комариный апокалипсис» возле одного из многоэтажных жилых домов. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

На записи, снятой местной жительницей, можно заметить тысячи насекомых, осевших на подоконнике нижнего этажа. «Жесть. Это они на свет, получается [прилетели]? Фу», — прокомментировала увиденное девушка. Помимо этого, в кадр попала нога ее спутника, который решил сдвинуть «скопление» комаров с места.

«Неси огнемет», — предложил автор публикации.

Ранее в мае сообщалось, что в Челябинске комары напали на россиянку и укусили ее в глаз. Встреча с полчищем насекомых произошла вечером, когда девушка и ее муж вышли на пробежку в лесу.