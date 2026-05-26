В Челябинске полчище комаров напало на россиянку и укусило в глаз

В Челябинске полчище комаров напало на россиянку, насекомые укусили ее в глаз. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Shot.

Встреча с комарами произошла вечером, когда девушка и ее муж вышли на пробежку в лесу. Во время тренировки конечности пары облепило множество насекомых, один из которых укусил россиянку в глаз.

Другие жители города также жалуются на нашествие комаров. По их словам, насекомых можно найти везде: они садятся на кожу людей и различные предметы, а также летают по улице. Местные отмечают не только большое количество комаров, но и их крупный размер.

Ранее сообщалось, что аномальное нашествие комаров фиксируют в Подмосковье и ряде других российских регионов. Популяция насекомых сильно выросла на фоне благоприятных погодных условий, однако число комаров сократится после прихода длительной жары — в этом время проснутся их естественные враги.