Бывший СССР
13:27, 26 мая 2026

В Кремле анонсировали госвизит Путина в соседнее государство

Песков: Госвизит Путина в Казахстан состоится 27 мая
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоится 27 мая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом [Казахтана Касымом-Жомартом] Токаевым», — сообщил официальный представитель Кремля.

По его словам, к встрече лидеров велась очень серьезная подготовка. 27 и 28 мая президент вместе с представительной российской делегацией будет работать в Астане, а 28 мая Путин также примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее президент России поздравил Касыма-Жомарта Токаева с 73-летием. На сайте главы Казахстана сказано, что его также поздравили председатель КНР, президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана и другие.

