Культура
14:15, 26 мая 2026Культура

Звезда «Вампиров средней полосы» выпустит музыкальный альбом после армии

Директор Калюжного заявил, что актер вернется к работе сразу после демобилизации
Ольга Коровина

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Актер Глеб Калюжный после службы в армии вернется к съемкам и выпустит музыкальный альбом. О планах артиста сообщил директор Григорий Сухов, его слова приводит 360.ru.

«Впереди — интересные проекты и премьера фильма, где Глеб выступил креативным продюсером. И он готовит музыкальный альбом», — рассказал представитель актера.

Сухов добавил, что артист был командиром отделения и получил звание младшего сержанта. К работе он вернется уже на следующий день после демобилизации.

Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался во вторник, 26 мая. Покинувшего стены военной части актера встретили родные и коллеги, включая актера Николая Добрынина из «Сватов». Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением Российской армии.

