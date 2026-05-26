Названы заменяющие фитнес дела на даче

Тренер Пеньков заявил, что прополка грядок на даче может заменить фитнес

Тренер Сергей Пеньков назвал заменяющие фитнес дела на даче. Его слова приводит Pravda.Ru.

Эксперт заявил, что к таким нагрузкам относятся копка земли, рыхление грядок, прополка, посадка рассады, полив из ведер или леек, перенос земли, компоста и инвентаря, а также сбор урожая и работа с граблями. Он подчеркнул, что это сочетание кардио и силовой нагрузки.

Пеньков рассказал, что копание и перекопка включают руки, спину, плечи и ноги, а прополка и посадка требуют постоянной работы корпусом и приседаний. Перенос тяжестей и полив тоже дают хорошую нагрузку, особенно если делать все не спеша, но продолжительно — тогда организм тратит заметно больше энергии.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. В комплекс вошли упражнения «лесенка», «велосипед» и другие.