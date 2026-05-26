Новости спорта
14:53, 26 мая 2026Спорт

Названы заменяющие фитнес дела на даче

Тренер Пеньков заявил, что прополка грядок на даче может заменить фитнес
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Тренер Сергей Пеньков назвал заменяющие фитнес дела на даче. Его слова приводит Pravda.Ru.

Эксперт заявил, что к таким нагрузкам относятся копка земли, рыхление грядок, прополка, посадка рассады, полив из ведер или леек, перенос земли, компоста и инвентаря, а также сбор урожая и работа с граблями. Он подчеркнул, что это сочетание кардио и силовой нагрузки.

Пеньков рассказал, что копание и перекопка включают руки, спину, плечи и ноги, а прополка и посадка требуют постоянной работы корпусом и приседаний. Перенос тяжестей и полив тоже дают хорошую нагрузку, особенно если делать все не спеша, но продолжительно — тогда организм тратит заметно больше энергии.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. В комплекс вошли упражнения «лесенка», «велосипед» и другие.

