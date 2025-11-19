Названы лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой

Тренер Бахтурина посоветовала упражнение «лесенка» с фитнес-лентой для пресса

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Специалист посоветовала пять базовых упражнений с лентой, каждое из которых позволяет активнее включать мышцы живота. К примеру, упражнение «лесенка» фокусируется на активации нижнего пресса и тазовой стабильности, а вариация «высокая лесенка» усиливает работу поперечной мышцы живота, не перегружая поясницу. Упражнение «велосипед» с лентой помогает развивать косые мышцы живота и тренирует устойчивость центра, а скручивания сидя и комбинация пресса с бицепсом усложняют тренировку, увеличивая нагрузку без риска для поясницы.

Ключевым элементом в выполнении всех упражнений остается осознанное дыхание: выдох следует сочетать с усилием, а живот максимально подтягивать к позвоночнику. Перед началом упражнения рекомендуется выполнить небольшую разминку.

