Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:58, 19 ноября 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой

Тренер Бахтурина посоветовала упражнение «лесенка» с фитнес-лентой для пресса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tinatin / Shutterstock / Fotodom

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для пресса с фитнес-лентой. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Специалист посоветовала пять базовых упражнений с лентой, каждое из которых позволяет активнее включать мышцы живота. К примеру, упражнение «лесенка» фокусируется на активации нижнего пресса и тазовой стабильности, а вариация «высокая лесенка» усиливает работу поперечной мышцы живота, не перегружая поясницу. Упражнение «велосипед» с лентой помогает развивать косые мышцы живота и тренирует устойчивость центра, а скручивания сидя и комбинация пресса с бицепсом усложняют тренировку, увеличивая нагрузку без риска для поясницы.

Ключевым элементом в выполнении всех упражнений остается осознанное дыхание: выдох следует сочетать с усилием, а живот максимально подтягивать к позвоночнику. Перед началом упражнения рекомендуется выполнить небольшую разминку.

Ранее Бахтурина назвала способ избавиться от боли в шее. Эксперт посоветовала регулярно выполнять простые упражнения прямо на рабочем месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Рассекречен иностранный помощник-чемпион в вопросе возвращения российских биатлонистов

    США потребуют от Украины отказаться от Донбасса и признать русский язык

    На Украине предрекли появление временного правительства для заключения мира

    В закрывшемся из-за нехватки россиян аэропорте Европы оставили лишь ресторан

    Малышева дала совет семьям алкоголиков

    Россиянам раскрыли ловушки при оформлении ипотеки

    Роспотребнадзор оценил ситуацию с опасной инфекцией в России

    В плане Трампа по Украине оказался пункт о передаче земли России

    Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала фигуру в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости