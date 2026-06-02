Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

Президент Сербии Вучич допустил возвращение на пост премьера после 2027 года

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о планах после окончания своих полномочий в 2027 году. Его слова привело агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении на пост премьер-министра, политик сказал, что «это может произойти». Вучич пояснил, что его Сербская прогрессивная партия нуждается в нем.

При этом президент подчеркнул, что не намерен баллотироваться на новый срок после того, как текущий истечет в 2027 году. Вучич также отметил, что республика проведет парламентские и президентские выборы в этом году.

Ранее председатель наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил, что Вучич не будет баллотироваться на новый срок, так как «никогда не нарушает Конституцию». Он обратил внимание, что президентом Сербии, согласно закону, можно быть только два срока.

При этом бывший вице-премьер страны добавил, что глава государства продолжит заниматься политикой.