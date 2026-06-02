10:29, 2 июня 2026

Выявление злоупотреблений самозанятостью предложили оставить судам

Калинин: Выявление подмены трудовых отношений самозанятостью нужно оставить судам
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вопрос выявления подмены трудовых отношений бизнесом, осуществляемой при помощи привлечения к работе самозанятых, следует оставить судам, не давая права окончательного решения надзору, считает президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства (МСП) «Опора России» Александр Калинин, который дал интервью «Ведомостям».

«Нужно отделять схемы, когда крупные компании маскируют трудовые отношения, от нормальных услуг. Если уборщик приходит на час и обслуживает несколько компаний, почему он не может быть самозанятым?» — подчеркнул представитель МСК, отметив, что это же может касаться, например, курьеров или бухгалтеров.

Предложение Минтруда, в котором считают систематическое выполнение заказов для одного работодателя «признаком именно трудовых отношений», о том, чтобы Роструд в этой сфере мог сам признавать отношения трудовыми, специалист назвал «неприемлемым пересмотром базовых норм Гражданского и Трудового кодексов».

По словам Калинина, «контрольный орган не должен единолично решать, трудовые это отношения или гражданско-правовые», и окончательное решение по таким вопросам должны принимать суды.

В правительстве не раз указывали на то, что при применении режима самозанятости не должно быть злоупотреблений, которые зачастую проявляются в привлечении юрлицами к работе самозанятых, за счет чего снижаются налоговые отчисления на социальное страхование.

Согласно опубликованному в конце марта проекту Минэкономразвития, длительное взаимодействие самозанятых с постоянными заказчиками планируется ограничить. Речь идет о случаях, когда в течение полугода ежемесячная занятость исполнителя у одного клиента превышает 160 часов.

