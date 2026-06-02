Третьяк одной фразой высмеял чемпионат мира по хоккею без России

Трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высмеял чемпионат мира по хоккею 2026 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Третьяк назвал хоккеем в замедленном действии матчи турнира. По его мнению, в Континентальной хоккейной лиге скорости намного выше, а матчи интереснее. «Мне кажется, с каждым годом уровень чемпионата мира падает», — заявил чемпион.

В финале чемпионата мира-2026 сборная Швейцарии встречалась с командой Финляндии. Финны победили со счетом 1:0 в овертайме.

Чемпионат мира по хоккею-2026 проходил в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.