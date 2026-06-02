Наука и техника
12:02, 2 июня 2026

ВС России изменили тактику применения «Солнцепеков»

Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета «Известия».

По данным собеседников издания, теперь одной из главных целей для ТОС стали расчеты беспилотников и пункты управления дронами противника. «Если раньше их основными целями были скопления живой силы и техники противника, то теперь в приоритете укрытия, где прячутся дроноводы», — говорится в публикации.

Военный эксперт Юрий Лямин счел логичным изменение тактики применения «Солнцепеков», поскольку «поражение укрытий — это то, для чего в свое время ТОСы и создавались». Эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко заметил, что боеприпас объемного взрыва ТОСа имеет большую зону поражения, что позволяет поразить сразу всю позицию противника.

В мае госкорпорация «Ростех» сообщила, что термобарические боеприпасы тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» позволяют эффективно уничтожать укрепления Вооруженных сил Украины в ходе СВО.

В феврале Telegram-канал «Архангел Спецназа» показал видео работы новой российской ТОС «Дракон».

