Россия начала строить Су-75

ОАК: Начато строительство опытного образца истребителя Су-75

Начато строительство опытного образца российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75, также известного как Checkmate. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца», — сказал руководитель.

По его словам, Су-75 создается как в интересах Минобороны России, так и для международных заказчиков. Бадеха отметил, что преимуществом Checkmate можно считать его более низкую стоимость (по сравнению с двухдвигательным самолетом).

В январе газета «Известия» сообщила, что первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 может состояться в 2026 году.

В ноябре обозреватель издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».