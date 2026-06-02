Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:56, 2 июня 2026Наука и техника

Россия начала строить Су-75

ОАК: Начато строительство опытного образца истребителя Су-75
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Начато строительство опытного образца российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75, также известного как Checkmate. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца», — сказал руководитель.

По его словам, Су-75 создается как в интересах Минобороны России, так и для международных заказчиков. Бадеха отметил, что преимуществом Checkmate можно считать его более низкую стоимость (по сравнению с двухдвигательным самолетом).

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

В январе газета «Известия» сообщила, что первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 может состояться в 2026 году.

В ноябре обозреватель издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян высказался о российских ограничениях

    Установлен владелец подмосковной резиденции с голым сфинксом на крыше

    Теннисистка Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

    Россиян предупредили об опасности выпечки без упаковки из супермаркетов

    Названо число отказавших от аборта россиянок в 2025 году

    Кремль объяснил слова Путина о паузе в переговорах по Украине

    Россияне массово заинтересовались некурортными регионами страны для отдыха

    На Патриарших прудах лебедь прогнал решившего искупаться мужчину и попал на видео

    Дальневосточная компания ворвалась в десятку самых дорогих в мире

    Ущерб по делу немецкого поставщика Rolls-Royce богатым россиянам превысил миллиард рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok