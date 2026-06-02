13:52, 2 июня 2026

В России заявили об изменении тактики массированных ударов по Украине

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Особенности атаки на Украину в ночь на 2 июня говорят об изменении тактики массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

«Противник может выработать приемы, которые снижают эффективность применения российских высокоточных ракет и беспилотников. Поэтому мы меняем тактику нанесения ударов. Так, например, была информация о применении [ударных дронов‑камикадзе] "Гераней" последнего поколения с реактивными двигателями», — сказал Кнутов.

Специалист отметил, что в этот раз российские военнослужащие не стали применять баллистические ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, во время ночной атаки Россия использовала дроны для вскрытия позиций украинских систем противовоздушной обороны (ПВО), после чего на Украину полетели гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Россия после заявления президента Владимира Путина о неотвратимом наказании за атаку ВСУ на колледж в Старобельске нанесла удар возмездия по Украине в ночь на 2 июня. В Минобороны России уточняли, что целями атаки стали предприятия оборонно-промышленного комплекса в ряде городов страны, включая Киев и Харьков. Удар по столице Украины назвали самым сильным из всех, которые наносились по Киеву с начала спецоперации.

