Зависимость России от армянских фруктов и ягод оценили

Аналитик Федюнина: Доля армянских фруктов и ягод на российском рынке — маленькая

Доля армянских фруктов и ягод (абрикосов, черешни, персиков, нектаринов и слив) в структуре российского импорта в настоящее время оценивается в два процента. Об этом заявила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Ее слова приводит ТАСС.

Ограничения на ввоз вышеуказанных фруктов и ягод из Армении никак не скажутся на ассортименте российских магазинов. Зависимость крайне маленькая как в стоимостном, так и в количественном выражениях, констатировала Федюнина.

Главными поставщиками абрикосов, черешни, персиков, нектаринов и слив на российский рынок, отметила она, являются Турция, Узбекистан и Азербайджан. Их совокупная доля в структуре импорта РФ превышает 80 процентов. На этом фоне роль Армении в структуре поставок представляется крайне незначительной, резюмировала Федюнина.

Временные ограничения на ввоз в Россию вышеуказанных видов фруктов и ягод из Армении Россельхознадзор ввел во вторник, 2 июня. Свое решение в ведомстве объяснили участившимися случаями фитосанитарных нарушений. Поставляемая на российский рынок армянская продукция перестала соответствовать стандартам качества, утвержденным в РФ и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).