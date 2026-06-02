Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 2 июня 2026Экономика

Зависимость России от армянских фруктов и ягод оценили

Аналитик Федюнина: Доля армянских фруктов и ягод на российском рынке — маленькая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Доля армянских фруктов и ягод (абрикосов, черешни, персиков, нектаринов и слив) в структуре российского импорта в настоящее время оценивается в два процента. Об этом заявила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Ее слова приводит ТАСС.

Ограничения на ввоз вышеуказанных фруктов и ягод из Армении никак не скажутся на ассортименте российских магазинов. Зависимость крайне маленькая как в стоимостном, так и в количественном выражениях, констатировала Федюнина.

Главными поставщиками абрикосов, черешни, персиков, нектаринов и слив на российский рынок, отметила она, являются Турция, Узбекистан и Азербайджан. Их совокупная доля в структуре импорта РФ превышает 80 процентов. На этом фоне роль Армении в структуре поставок представляется крайне незначительной, резюмировала Федюнина.

Временные ограничения на ввоз в Россию вышеуказанных видов фруктов и ягод из Армении Россельхознадзор ввел во вторник, 2 июня. Свое решение в ведомстве объяснили участившимися случаями фитосанитарных нарушений. Поставляемая на российский рынок армянская продукция перестала соответствовать стандартам качества, утвержденным в РФ и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

    Появились подробности о лесной расправе над российским подростком

    Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

    Прокурор попросил суд конфисковать 133 миллиона рублей у бывшего мэра российского города

    Еще одному виду спорта в России вернули флаг и гимн

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok