Россия ограничит ввоз фруктов из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении со 2 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что участились случаи нарушения при поставках фруктов в Россию, о чем Россельхознадзор уведомлял Армению.

«Учитывая то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза», — сказано в сообщении.

В связи с этим со 2 июня вводятся временные ограничения на ввоз вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда свежего из Армении, а также на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Кроме того, со 2 июня Армении необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Россию.