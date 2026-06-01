23:09, 1 июня 2026

Появилось видео подготовки киевлян к массированной атаке со стороны ВС России

Александра Синицына
«Киевский движ» / Telegram

Слухи о новой надвигающейся массированной атаке ВС России по территории Украины вынудили жителей Киева готовиться переждать ночь в укрытиях. Telegram-канал «Киевский движ» опубликовал кадры из столичного метрополитена, куда решили спрятаться украинцы.

«Киевляне уже готовятся к сегодняшней ночи в метро», — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что люди пришли с личными вещами, в том числе с матрасами и раскладными стульями, приготовившись к долгой атаке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по территории страны ближайшей ночью. По данным мониторинговых ресурсов, уже фиксируются массовые пуски беспилотников как минимум с шести направлений, возможно появление до 700-800 аппаратов в воздушном пространстве республики.

