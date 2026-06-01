Энергодар частично остался без света из-за атак ВСУ

В Энергодаре предупредили об отключении электричества из-за атак ВСУ

Энергодар в Запорожской области частично остался без света из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов.

«В связи с повреждениями на линиях электропередачи Энергодар временно остался без внешнего электроснабжения», — отметил он.

В ЕДДС города заявили, что в результате атаки ВСУ за пределами города повреждены линии электроснабжения, ведутся ремонтные работы.

Ранее стало известно, что 30 мая ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В Министерстве обороны РФ сообщили об отсутствии пострадавших в результате атаки дрона на ЗАЭС. В результате удара, пояснили в ведомстве, был поврежден фасад машинного зала. До поражения реакторного отсека оставалось десять метров, заключили в министерстве.