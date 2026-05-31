Минобороны России отреагировало на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) не нарушила работу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Украинские военные использовали БПЛА в ходе нападения на объект критической инфраструктуры, пояснили в ведомстве. В результате удара никто из сотрудников АЭС не пострадал, констатировали в российском Минобороны.
Конечной целью украинского беспилотника оказалась северная сторона шестого энергоблока Запорожской АЭС, добавили в министерстве. В результате удара был поврежден фасад машинного зала, до поражения реакторного отсека оставалось десять метров, заключили в Минобороны РФ.
Нападение ВСУ на Запорожскую АЭС произошло в субботу, 30 мая. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Беспилотник, пояснял руководитель госкорпорации, управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.