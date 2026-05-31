12:18, 31 мая 2026

Минобороны России отреагировало на атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Минобороны РФ: Запорожская АЭС работает в штатном режиме после атаки ВСУ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) не нарушила работу Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Украинские военные использовали БПЛА в ходе нападения на объект критической инфраструктуры, пояснили в ведомстве. В результате удара никто из сотрудников АЭС не пострадал, констатировали в российском Минобороны.

Конечной целью украинского беспилотника оказалась северная сторона шестого энергоблока Запорожской АЭС, добавили в министерстве. В результате удара был поврежден фасад машинного зала, до поражения реакторного отсека оставалось десять метров, заключили в Минобороны РФ.

Нападение ВСУ на Запорожскую АЭС произошло в субботу, 30 мая. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Беспилотник, пояснял руководитель госкорпорации, управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.

