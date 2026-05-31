Десятки человек погибли в результате взрыва в Мьянме

AP: В Мьянме взорвалось здание с взрывчатыми веществами, погибли 46 человек

В Мьянме произошел взрыв в здании, где, предположительно, хранились взрывчатые вещества. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

«Взрыв произошел в воскресенье в здании на северо-востоке Мьянмы, где, как предполагается, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности», — говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли 46 человек, в том числе 6 детей. Еще 74 человека госпитализированы. Также были повреждены более 100 домов.

Ранее в Ингушетии произошел взрыв газа в частном доме. В результате инцидента пострадала семья из пяти человек — родители, их двое сыновей и дочь.