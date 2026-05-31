Атомщик рассказал об ударе ВСУ по машзалу ЗАЭС

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по машинному залу (машзалу) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал атомщик Александр Уваров в беседе с «Московским комсомольцем».

Он объяснил, что машзал — это часть атомного энергоблока, отвечающего за выработку электроэнергии. Уваров отметил, что находящееся там оборудование чувствительно к вибрациям, а детали для его ремонта являются дефицитными.

«ВСУ, ударив по зданию машзала, попытались вывести из строя энергоблок, сделать неработоспособным генерирующее оборудование (...) Замечу, что стена машзала не настолько мощная, как стена реакторного здания. Ее, соответственно, легче пробить. На это, видимо, и рассчитывали ВСУ, атакуя дроном ЗАЭС», — объяснил Уваров.

Ранее сообщалось, что уровень радиации на территории Запорожской атомной электростанции остается в пределах нормы после атаки беспилотника. Атака на ЗАЭС произошла в субботу, 30 мая. Спустя сутки после нападения уровень радиации на объекте критической инфраструктуры остался оптимальным, констатировали в агентстве.

