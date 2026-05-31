В Иордании сдвинули начало рабочего дня из-за ЧМ-2026

В Иордании рабочий день начнется на 1,5 часа позже из-за ЧМ-2026

В Иордании начало рабочего дня у сотрудников учреждений государственного сектора сдвинут на полтора часа вперед в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира (ЧМ)-2026. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на указ премьер-министра страны Джафара Хассана.

«Цель этого решения — дать гражданам возможность следить за игрой нашей национальной футбольной команды и поддерживать ее во время ее исторического участия в этом турнире», — говорится в заявлении.

Согласно указу, 17, 23 и 28 июня рабочий день будет начинаться не в 8:30, а в 10:00.

Сборная Иордании на ЧМ-2026 сыграет в группе J. Ее соперниками станут команды Австрии, Алжира и Аргентины.

Ранее сообщалось, что сборная ЮАР в воскресенье, 31 мая, не смогла отправиться на ЧМ-2026 из-за проблем с визами у ряда игроков и официальных лиц.