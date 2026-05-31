Сборная ЮАР не смогла вылететь на ЧМ-2026

Сборная ЮАР не смогла отправиться на ЧМ-2026 из-за проблем с визами

Сборная ЮАР в воскресенье, 31 мая, не смогла отправиться на чемпионат мира (ЧМ)-2026 из-за проблем с визами у ряда игроков и официальных лиц. Об этом сообщила Южноафриканская федерация футбола (SAFA) на своем сайте.

«У главной мужской сборной ЮАР возникли проблемы с получением виз для некоторых игроков и официальных лиц, поэтому группа не смогла вылететь в Северную Америку сегодня утром, как планировалось изначально», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 31 мая состоится экстренное совещание по поводу сложившейся ситуации. В SAFA напомнили, что 11 июня в матче-открытии турнира сборная ЮАР сыграет с Мексикой на стадионе «Ацтека».

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная ЮАР сыграет на турнире в группе A вместе с Мексикой, Чехией и Южной Кореей.

Ранее стало известно, что один из лидеров сборной Бразилии Неймар получил травму, которая может помешать ему выступить на чемпионате мира. Ожидается, что он восстановится за две-три недели.

