17:36, 28 мая 2026

У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jean Carniel / Reuters

Медицинский штаб сборной Бразилии диагностировал травму икроножной мышцы у форварда «Сантоса» Неймара. Об этом ESPN сообщил руководитель медицинского центра национальной команды Родриго Ласмар.

Он рассказал, что игроку сделали МРТ. «Выявлено мышечное повреждение второй степени. Спортсмен продолжает лечение — ожидается, что он восстановится за две-три недели», — заявил Ласмар.

Неймар точно пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной Бразилии против Панамы и Египта. Участие форварда в первом матче мундиаля против сборной Марокко, который пройдет 14 июня, пока под вопросом.

Ранее сообщалось о том, что Неймар прилетел в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете. ЧМ пройдет с 11 июня по 19 июля. Помимо Марокко, соперниками бразильцев по группе С будут Гаити и Шотландия.

