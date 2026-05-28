SHAMAN оказался под угрозой исков из-за «поющих иноагентов» в клипе

Юрист Герасин: SHAMAN может столкнуться с судебными исками из-за нового клипа

Артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, может столкнуться с судебными исками из-за «поющих иноагентов» в новом клипе, заявил заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что использование сгенерированных нейросетью изображений реальных людей в музыкальных клипах без их согласия может привести к судебным искам.

«Изображение человека, которое позволяет безошибочно его идентифицировать, является персональными данными», — пояснил специалист.

В отсутствие согласия на обработку и распространение личной информации риски для авторов клипа растут Борис Герасин заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

По общему правилу, закрепленному в Гражданском кодексе РФ, обнародование изображения гражданина в любом виде — фото или видео — допускается только с его согласия, напомнил юрист. После смерти, уточнил он, разрешение должны давать наследники. Узнав о нарушении, гражданин может потребовать удалить изображение и запретить его дальнейшее распространение, предупредил специалист.

Герасин отметил, что закон предусматривает исключения, когда отдельное согласие не требуется. Например, если снимаемый получил оплату, если кадры сделаны на публичном мероприятии или используются в государственных, общественных и публичных интересах.

Однако юрист не исключил, что создатели контента могут попробовать ссылаться на третье исключение, особенно если в видео фигурируют лица, признанные в России иноагентами.

«Пострадавшие лица могут обратиться к статье 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Закон прямо запрещает распространение порочащих сведений, в том числе через художественные образы. Нарушение чревато административной и уголовной ответственностью по статьям об оскорблении и клевете. Возможны также претензии от правообладателей исходных фотографий», — обратил внимание Герасин.

Еще один аспект — доход, который исполнитель получит за просмотры и прослушивания. Лица, признанные пострадавшими, могут обратиться за взысканием компенсации, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) опубликовал свою новую песню «Россия-мама» и клип на нее. По сюжету клипа певец выступает в роли детектива, борющегося с «силами зла». Он приходит в свой кабинет, садится за стол, на котором стоит большая икона, и начинает по одной выкладывать фотографии медийных личностей, ранее признанных иноагентами. В финале клипа артист вешает изображения иноагентов на стену, после чего те (с помощью ИИ) начинают подпевать.