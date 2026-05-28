19:26, 28 мая 2026Бывший СССР

В МИД России указали на противоречия в заявлениях Армении

Захарова: Слова Еревана о партнерстве с Россией расходятся с действиями
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Москва видит противоречия между заявлениями Еревана о сохранении союзнических отношений и его действиями по углублению контактов с Европейским союзом. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова в Telegram.

«Россия никогда не была против диверсификации Арменией внешних связей. Однако сегодняшнюю линию властей Армении едва ли можно так назвать, и вряд ли вообще можно говорить о ее сбалансированности в контексте России», — указала она.

Захарова подчеркнула, что многие европейские государства, с которыми Армения активизирует сотрудничество, занимают жесткую антироссийскую позицию, объявив Москве гибридную войну.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС), в то время как в России не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться с членством страны либо в ЕС, либо в Евразийском экономическом союзе. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.

