В постсоветской стране утвердили новое правительство

Delfi: Сейм утвердил правительство Кулбергса

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Андрисом Кулбергсом. Об этом сообщает издание Delfi в Telegram.

«За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных "Объединенного списка", "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и Национального объединения и несколько внефракционных», — сказано в публикации.

14 мая стало известно, что премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

В ночь на 7 мая на территории нефтебазы в городе Резекне на востоке республики разбился беспилотник. Глава Минобороны страны Андрис Спрудс заявил, что дрон мог принадлежать Украине. Инцидент выявил слабые места в системе ПВО страны и недостатки в оповещении населения. 10 мая он подал в отставку. Это спровоцировало кризис в правящей коалиции парламента Латвии.