В центре российского города появился бюст Героя России и ДНР

Бюст Героя России Воробьева открыли в центре Донецка

В центре Донецка 28 мая торжественно открыли бюст Героя Донецкой народной республики (ДНР) и Российской Федерации, офицера батальона «Сомали» Романа Воробьева. Об этом сообщило РИА Новости.

В открытии памятника приняли участие волонтеры, сослуживцы и отец Воробьева, а также глава ДНР Денис Пушилин. Почетные гости возложили на постамент цветы. Бюст капитана гвардии Воробьева на «Аллее Героев» в Донецке стал уже восьмым.

«Мы должны и будем чтить наших героев для того, чтобы иметь правильные ориентиры для того, чтобы определять эти ориентиры для нашей молодежи и нашего подрастающего поколения. Именно так мы можем и сделаем нашу страну сильнее в будущем», — отметил Пушилин.

Воробьев командовал 1-й штурмовой ротой батальона «Сомали». Он принимал участие в боях на территории ДНР с 2014 года. При освобождении Мариуполя в 2022 году он уничтожил десять вражеских единиц бронетехники, пять зенитных установок, один минометный расчет и 50 боевиков нацбатальонов Украины, за что его наградили званием Героя ДНР. В июне 2023 года Воробьев погиб при выполнении задания в районе села Водяное. Вскоре ему посмертно присвоили звание Героя России.

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды, в том числе медали «Золотая Звезда», героям специальной военной операции (СВО) на Украине и заявил, что все россияне склоняют головы перед их подвигом.