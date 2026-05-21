17:27, 21 мая 2026Россия

Путин заявил о склоняющих головы перед подвигом героев СВО россиянах

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды, в том числе медали «Золотая Звезда» героям специальной военной операции (СВО) на Украине и заявил, что все россияне склоняют головы перед их подвигом. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы все склоняем головы перед подвигом тех, кто отдал свои жизни за Родину», — сказал глава государства.

Сообщается, что на церемонии награждения Путин также вручил награды семьям не вернувшихся с фронта бойцов СВО.

Ранее Путин рассказал о долге россиян перед детьми не вернувшихся с СВО бойцов. По его словам, сейчас важно поддерживать семьи российских военнослужащих.

