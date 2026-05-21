Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:19, 21 мая 2026Наука и техника

В России рассказали о шквале огня «Терминаторов»

«Известия»: Российские БМПТ используют шквал огня при штурме позиций ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

Экипажи боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» Вооруженных сил России начали применять новую тактику при штурме позиций противника. Вооружение БМПТ обеспечивает шквал огня, пишут «Известия».

Источники издания рассказали, что новая тактика требует максимальной слаженности экипажей БМПТ и танков, которые обеспечивают прикрытие. Они начинают атаку, открывая огонь по укреплениям ВСУ с закрытых огневых позиций. После попаданий 125-миллиметровых снарядов по фортификационным сооружениям противника в атаку идут «Терминаторы».

Комплекс вооружения БМПТ обеспечивает шквальный огонь. В арсенал машины входят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет и гранатометы. Это позволяет поражать живую силу, транспорт и легкую бронетехнику противника. Удары наносят на ходу, поскольку машина может попасть в прицел дронов противника. При этом беспилотники используют для разведки и целеуказания для танков и БМПТ.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Ранее в мае Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ и Т-90М отработали действия под прикрытием БМПТ. «Терминаторы» выдвигались на позиции под прикрытием аэрозольной завесы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

    Венгрия сократила срок полномочий главы правительства

    Назван продукт для замедления старения яичников

    В Минэнерго не заметили проблем с доступностью бензина в регионах

    Рассела Кроу сняли на теннисном корте после похудения на 26 килограммов

    Популярную российскую блогершу заблокировали в TikTok

    «Радиостанция Судного дня» передала два сообщения с восемью словами

    Тело туриста в одних трусах увидели насаженным на железную балку в Таиланде

    Российский байкер на ходу пнул полицейского

    Названы способы продлить жизнь смартфона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok