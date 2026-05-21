Сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

Александр Плющенко о решении выступать за Азербайджан: Был и остаюсь русским

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр высказался о переходе под флаг Азербайджана. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — заявил 13-летний спортсмен.

Плющенко-младший добавил, что хочет, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран. «Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись», — сказал он.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала личным делом решение сына Плющенко выступать за Азербайджан. «Это их личное дело. Он сын своих родителей. Родители всегда помогают выбрать, где и с кем ребенку быть и тренироваться», — посчитала она.

Ранее 21 мая сообщалось, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.