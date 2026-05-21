19:55, 21 мая 2026

В Госдуме раскритиковали решение сына Плющенко сменить спортивное гражданство

Депутат Милонов: Для Плющенко какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал решение сына Евгения Плющенко Александра сменить спортивное гражданство. Его цитирует «Советский спорт».

«Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна», — посчитал Милонов.

По мнению депутата, Плющенко-старший допустил ошибку, позволив сыну перейти под флаг Азербайджана. Милонов отметил, что Александру Плющенко в России оказывали поддержку. «Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно», — резюмировал он.

При этом Александр Плющенко заявил, что был и остается русским. «Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — сказал 13-летний спортсмен.

Ранее 21 мая сообщалось, что Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.

