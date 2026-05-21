20:23, 21 мая 2026Путешествия

Самолету с пассажирами запретили садиться в США из-за лихорадки Эбола

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ronaldo Bolaños / Los Angeles Times via Getty Images

Самолету Air France с пассажирами запретили садиться в городе Детройт (США) из-за лихорадки Эбола. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что лайнер летел из Парижа (Франция). Незадолго до захода на посадку появилась информация о том, что на борту находится человек, который был в стране Африки, где бушует опасная лихорадка. В итоге самолет был перенаправлен в Монреаль (Канада). Очевидец рассказал, что в самолете все носили маски.

Позже в официальном заявлении Air France объяснила, что в соответствии с новым правилом пассажиры, пребывающие на территорию США из определенных стран, включая Демократическую Республику Конго, могут попасть в Штаты только через аэропорт Вашингтона.

Ранее стало известно, что 17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Россия направит в Уганду специалистов для борьбы с вирусом.

