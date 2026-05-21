Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 21 мая 2026Мир

Европейский депутат выступил с необычным призывом касательно России

Болгарский депутат Георгиев призвал снять все санкции с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Наложенные на Россию санкции нужно снять. К этому призвал депутат Народного собрания Болгарии Ангел Георгиев в интервью ТАСС.

По его словам, Болгария заинтересована в получении газа и нефти по доступной цене. Он также выступил за совместное строительство фабрики по производству самолетов МиГ-21 на болгарской территории.

«Мы считаем, что необходимо снять санкции, наложенные на Россию. Наша партия [«Возрождение»] в парламенте Болгарии придерживается того, что необходимо снять все санкции и укрепить связь Болгарии и России», — сказал он.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал условие возвращения Европы к закупкам российского газа. «Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ «поставило» России задачу взять Сумы или Харьков

    Российская теннисистка будет выступать за Испанию

    В Финляндии обратились к ЕС с требованием по России

    В Минобороны раскрыли подробности пятичасовой попытки ВСУ атаковать Россию

    Лукашенко прокомментировал угрозы Зеленского

    Европейский депутат выступил с необычным призывом касательно России

    Названо поворотное событие в конфликте на Украине

    В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Германии о России

    Раскрыта самая вредная для здоровья ошибка после ужина

    «Это очень неприятно». Сын Плющенко сменил спортивное гражданство. Почему он выбрал Азербайджан и что об этом говорят в России?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok